Amazon paga dazio con la trimestrale

Amazon

colosso dell'e-commerce

S&P 100

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un -6,78% dopo la trimestrale deludente e sulla notizia di una multa da 746 milioni di euro per violazione del GDPR in UE.L'andamento delnella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3.380,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3.319,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3.282,6.