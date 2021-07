Banca MPS guadagna il 7% dopo apertura trattative UniCredit-MEF

istituto di Rocca Salimbeni

(Teleborsa) - Amplia il margine di guadagno l', rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 1,218 con una performance decisamente. Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) svetta(l'aggregazione di tutti i titoli del FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap).A spingere il titolo della banca senese è l'annuncio di ieri sera con cuie il MEF hanno affermato di aver "approvato i presupposti per unaavente ad oggetto le attività commerciali di MPS, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio". Perciò verranno avviate "per verificare la fattibilità dell'operazione".Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 1,25 e successiva a quota 1,307. Supporto a 1,193.