Borgosesia trasferisce 766.835 azioni proprie

Borgosesia

Borgosesia

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'accordo di natura permutativa volto al rilievo della partecipazione di controllo in Lake Holding Srl,, il 29 luglio 2021, n., sulla base di una valorizzazione unitaria di 0,7464 euro, a favore delle parti venditrici che hanno contestualmente assunto l’impegno a non alienare le stesse per il periodo di 24 mesi.Intanto, in Borsa,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 0,634 euro.