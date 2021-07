CDP, nel primo semestre utile netto consolidato sale a 1,4 miliardi

(Teleborsa) - Ilha chiuso il primo semestre 2021 con unincludendo tutte le altre società partecipate (anche quelle sulle quali la Capogruppo non esercita direzione e coordinamento), di. Un risultato in crescita di 2 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2020 in cui il Gruppo aveva registrato una perdita netta di -0,7 miliardi. Per lal'utile netto è risultato pari ain lieve crescita (+2%, pari a +0,03 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Questi i risultati che emergono dallaNel primo semestre 2021 – si legge nella Relazione – sono state(in aumento rispetto al primo semestre 2020, +3,8 mld di euro, +50%) e, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2020 (+3,9 miliardi di euro, +50%), anche grazie a 5,2 miliardi di euro di rifinanziamento di mutui MEF alle Regioni (pari a 0,7 miliardi di euro nel primo semestre 2020).Cdp segnala lache raggiunge i 279 miliardi di euro (275 miliardi di euro a fine 2020).Ilsi attesta ae risulta in aumento dello 0,5% (pari a 2,4 miliardi di euro) rispetto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.Laè pari a, in aumento dell’1,6% rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente.Ilè pari adi cui 18,7 miliardi di euro relativi al patrimonio netto del Gruppo.