Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, appesantita in particolare dalla trimestrale di Amazon e mentre gli investitori guardano con attenzione alla variante Delta.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,37%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.400 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,53%; come pure, leggermente negativo l'(-0,69%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,26%),(-1,85%) e(-0,61%).del Dow Jones,(+2,42%),(+0,67%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,59%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,20%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+8,12%),(+4,65%),(+4,35%) e(+3,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,75%.Sensibili perdite per, in calo del 6,14%.In apnea, che arretra del 3,07%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,58%.