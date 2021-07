Piteco vende azioni proprie

Piteco

(Teleborsa) -ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto azioni proprie, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021, nel periodo compreso tra il 26 luglio 2021 e il 28 luglio 2021 inclusi, ha provveduto allanella giornata del 28 luglio 2021 di complessive, al prezzo di 10,15 euro per uncomplessivo diLe vendite oggetto del presente comunicato si riferiscono al trasferimento di 31.648 azioni proprie in favore di Luciano Bosco, come parte del corrispettivo dovuto in seguito all'esercizio da parte di Luciano Bosco dell’opzione put relativa alla partecipazione del 4,85% da quest'ultimo detenuta in Myrios S.r.l., ai sensi delle relative previsioni contrattuali. Tale cessione è avvenuta fuori mercato.Al 29 luglio, la società attiva nel settore del software finanziario detiene direttamente 764.593 azioni proprie pari al 3,788% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, peggiora la performance di, con un ribasso dello 0,22%, portandosi a 9,22 euro.