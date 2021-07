Safilo, assemblea approva aumento di capitale per massimi 135 milioni

Safilo

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di- azienda attiva nel mercato dell'occhialeria e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana - haa pagamento per un, facendo seguito al via libera del CdA di fine giugno . L'operazione è principalmente finalizzata a rimborsare il finanziamento non garantito e subordinato di originari 90 milioni di euro (più interessi) concesso a Safilo nel corso del 2020 da Multibrands Italy BV, società controllata da HAL Holding NV e azionista di riferimento di Safilo, per supportare la tempestiva conclusione delle acquisizioni di Blenders Eyewear e Privé Goods.L'assemblea ha conferito al CdA "ogni più ampio potere per determinare la tempistica per l'esecuzione dell’aumento di capitale, nel rispetto del termine ultimo fissato dall’assemblea, il 30 aprile 2022". Safilo intende comunque, previo ottenimento delle necessarie approvazioni societarie e regolamentari.L'aumento di capitale, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, è da eseguirsi in forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti della società in proporzione al numero di azioni detenuto, ad un prezzo unitario determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della società, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società.