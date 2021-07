Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,58%.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 73,67 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,32%. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,60% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 27.864 punti.In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,12 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,77 miliardi.429 sono le azioni scambiate: tra queste, 230 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 154 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 45 azioni del listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 3,30%.Su di giri(+2,8%).avanza dell'1,60%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,36%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,44%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,11 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,93%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,50%),(+7,80%),(+6,59%) e(+3,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,41%.Sensibili perdite per, in calo del 2,76%.In apnea, che arretra del 2,34%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,31%.