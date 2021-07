Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. L'agenda macro odierna è fitta di appuntamenti e dominata principalmente dalle statistiche sulla. Il PIL italiano è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente, mentre quello dell'Eurozona è salito del 2%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,19. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.829 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,29%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,63%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,82%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,81%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,42% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 27.902 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,05%); sulla stessa linea, sulla parità il(-0,07%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,99%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,13%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,85%.avanza dell'1,12%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,44%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,86%.Affonda, con un ribasso del 2,12%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,37%),(+5,29%),(+4,75%) e(+3,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,40%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,08%.Crolla, con una flessione del 2,07%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,83%.