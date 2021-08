Ambienta cede società in portafoglio Calucem a Cementos Molins

(Teleborsa) - Il Fondo di private equityha raggiunto un accordo per la, un produttore globale di prodotti e soluzioni innovative e sostenibili per il settore delle costruzioni.Calucem è il secondo produttore al mondo di Cementi Calcio Alluminati (Calcium Aluminate Cements, "CAC"), una famiglia di materiali leganti che sono ingredienti essenziali per il successo di prodotti ad alte prestazioni per il settore del building chemistry ed altre industrie.Grazie alla sua chimica, il CAC in miscela con il cemento ordinario ne migliora le prestazioni e ne riduce drasticamente la quantità necessarie, a volte sostituendolo interamente, e creando così un doppio impatto ambientale: risparmio di materiali e riduzione delle emissioni di CO2 associate. Ambienta, attraverso la propria metodologica proprietaria Environmental Impact Analysis, stima un risparmio di oltre 260 mila tonnellate di emissioni di CO2 solo nel 2020.Ambienta ha identificato in Calucem un'opportunità unica per partecipare a questo trend sei anni fa, ben prima del recente clamore. La posizione di leader del fondo ha generato un interesse significativo per Calucem, che ha portato infine all’accordo di vendita a Cementos Molins, n operatore globale nel settore dei materiali da costruzione con un ampio portafoglio di prodotti.Ambienta è stata supportata da Houlihan Lokey quale consulente finanziario e da Advancy, KPMG e Ramboll per quanto riguarda rispettivamente la sell-side diligence strategica, finanziaria e fiscale, e ambientale. Grimaldi Studio Legale e Shoosmiths hanno agito come consulenti legali.