Andamento sostenuto per il comparto viaggi e intrattenimento (+2,73%)

settore viaggi e intrattenimento a Milano

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

media capitalizzazione

Autogrill

Juventus

Ftse SmallCap

S.S. Lazio

Grandi Viaggi

FNM

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 31.620,7 e sta trattando a 32.279,9, balzando del 2,73% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 205 dopo un avvio a quota 202.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,07%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,59%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,71%.Piccoli passi in avanti per i, che segna un incremento marginale dello 0,86%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,83%.