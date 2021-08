Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata nel complesso buona per le borse asiatiche, che iniziano bene la prima settimana di agosto. Forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,89%, mentre l'indice Topix registra una crescita dell'1,96%. In frazionale progresso(+0,52%).Bene le borse cinesi, a dispetto del debole dato del PMI manifatturiero: la piazza dimostra un incremento dell'1,7% eaumenta dell'1,9% rispetto alla vigilia. Stessa impostazione per(+1,48%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, in rialzo(+0,89%), mentre sono più cauti i mercati diche viaggiano sulla parità e le borse di(-0,63%) e(-0,32%).Guadagni frazionali per(+0,69%); sulla stessa tendenza, in denaro(+1,26%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,03%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%.Il rendimento dell'è pari 0,02%, mentre il rendimento delscambia 2,82%.