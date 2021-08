Borsa Italiana, ELITE continua a crescere grazie a segnali vitalità PMI

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il programmaha continuato a crescere nel primo semestre 2021, conal programma, nato da una collaborazione di Bosa Italiana e Confindustria per formare e sostenere la crescita di società ad alto potenziale e con prospettive di crescita future.ELITE è un network globale che raggrupp, con 665 mila dipendenti e 111 miliardi di fatturato aggregato. Nel primo semestre del 2021ne sono state ammesse altre 79., la piattaforma accoglie i, operanti nei più diversi settori e regioni, cn 515 mila dipendenti e 94 miliardi di ricavi aggregati.Secondo l'ultimo ELITE Monitor,. Le principali motivazioni che hanno portato queste nuove aziende ad entrare a far parte di ELITE sono la volontà di avvicinarsi ai mercati dei capitali, pubblico e privato, l’accesso ad un set di strumenti manageriali per accelerare la crescita, l’interesse per i servizi e i prodotti di finanza innovativa per reperire capitali per la crescita, la formazione, la grande visibilità, oltre alla possibilità di networking da sempre elemento chiave della community delle aziende e dei Partner ELITE."Sono diverse le novità che hanno contraddistinto questa prima parte dell’anno. In primo luogo l'ingresso del Gruppo Borsa Italiana, incluso ELITE, in Euronext creando così la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che collega le economie locali ai mercati dei capitali globali moltiplicando le opportunità per tutti i membri del network. In secondo luogo il superamento di 1.600 imprese in ELITE", ha spiegatoAmministratore Delegato di ELITE."Questo traguardo - ha sottolineato - rappresenta molto, e ancora di più se guardiamo questo numero in relazione al contesto in cui tutti noi stiamo operando da più di 17 mesi. Gli imprenditori e i manager che stanno investendo nella propria crescita sono la testimonianza che la ripresa non solo è possibile, ma è già partita con al centro un obiettivo tanto importante quanto necessario: la sostenibilità economica, sociale e ambientale del proprio business".Testi ha ricordato che in questacon il supporto diretto di ELITE e abbiamo continuato ad innovare sotto il profilo dei prodotti di finanza alternativa a supporto della crescita presentando il Basket Bond Mezzogiorno, dedicato alle aziende del Sud Italia. Si tratta - ha aggiunto - di uno strumento nuovo che prevede il coinvolgimento di importanti investitori istituzionali e un processo semplice oltre che digitale. Una soluzione che segue il Garanzia Campania Bond, basket bond regionale che si è dimostrato di grande successo favorendo la raccolta di circa 120 milioni di euro da parte di 56 aziende".Avviata il 10 Giugno la, a testimonianza della vivacità dell’impresa italiana in questa fase di ripartenza del Paese. L’iniziativa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano, ELITE e Piccola Industria Confindustria per accompagnare le PMI in programmi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato deicapitali. In tre anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso circa 200 imprese provenienti da tutta Italia e di ogni settore.Il 15 Giugno avviata lacon focus sulla sostenibilità che si terrà in modalità completamente digitale Le 9 nuove realtà che entrano in ELITE sono il risultato di una consolidata e strategica collaborazione tra Banca Akros - Banco BPM e ELITE che in quattro anni ha visto la realizzazione di tre Lounge ELITE Banca Akros e Banco BPM con la partecipazione di oltre 60 società.