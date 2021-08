Borsa, OMER ammessa a negoziazioni AIM Italia. Debutterà il 4 agosto

(Teleborsa) - OMER, società, ha ricevuto in data odierna da Borsa Italiana il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana.Ildelle azioni è stato fissato in 3,40 euro per azione, con una conseguentedella società pari a circa euro 98 milioni. L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa euro 25,4 milioni. Ilè pari a circa il 23% del capitale Sociale di Omer, senza tenere conto dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe.In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe il flottante di Omer sarà pari a circa 26% del capitale sociale della Società. Il periodo di lock-up sarà di 18 mesi sia per la Società, sia per gli azionisti venditori, Halfa S.r.l., Giuseppe Russello e Vincenza Russello.Il collocamento istituzionale rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) è stato chiuso con successo con complessive n. 7.475.000 azioni di cui n. 3.750.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; n. 2.750.000 azioni poste in vendita da Halfa, Giuseppe Russello e Vincenza Russello e n. 975.000 azioni oggetto dell’opzione di overallotment.Laè principalmente pervenuta da primari investitori istituzionali long only, prevalentemente esteri con un’ampia diversificazione geografia.