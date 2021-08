Covid-19, nelle ultime 24 ore 3.190 nuovi casi e 23 morti

(Teleborsa) - Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati(ieri erano stati 5.321) e(ieri 5). Complessivamente sono stati effettuaticon un tasso di positività che sale al 3,8 % rispetto al 3,25 di ieri. Questi i principali dati che emergono dal, sui quali tuttavia incidono le informazioni parziali comunicate dala causa di un attacco hacker.Sonoper il Covid in Italia, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 25 (ieri erano 22). Isono 2.070, 116 in più rispetto a ieri. Sale così al 4% la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri italiani occupati da pazienti Covid.A livello regionale lapassata dal 5% al 9% in una settimana, è la regione che vede la maggior crescita di terapie intensive occupate da pazienti Covid, seguita daal 5%. Mentre per i ricoveri Covid nei reparti ordinari, le regioni in crescita maggiore sono, arrivate in una settimana rispettivamente al 10% e 9%, seguite dallaal 6%. Secondo i nuovi parametri nazionali, la soglia critica è fissata al 15% per i ricoveri ordinari e al 10% per le intensive.