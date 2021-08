FS Italiane, Italferr nella top 225 delle aziende di ingegneria

(Teleborsa) -società d'ingegneria del, figura fra le 12 società italiane nella. A sottolinearlo è l', sulla base dellache fornisce una fotografia mondiale del settore della progettazione.La società – spiega FSNews – è impegnata da oltre 30 anni nello sviluppo di grandi progetti infrastrutturali per il settore ferroviario convenzionale e per quello ad Alta Velocità, nel trasporto metropolitano e stradale, nella progettazione di porti e stazioni, in Italia e all'estero. "La troviamo – evidenzia FSNews – alcon un fponendosi, nella graduatoria delle 225 società mondiali dell’ingegneria per fatturato all'estero, come una delle eccellenze del Bel Paese".L'Italia contribuisce con il maggior numero di società tra le principali sei dell'Unione Europea e si conferma, a livello generale, terza mondiale dopo Usa e Cina, davanti a Corea e Giappone. Mentre Africa, Medio Oriente, Europa e Asia si confermano i Paesi dove le aziende tricolori realizzano la maggior parte del loro ricavo.