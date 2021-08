Green Pass, in settimana la cabina di regia per trasporti e scuola

(Teleborsa) - Il governo si prepara a varare unper fissare i termini di utilizzo delanche per il settoree per affrontare i nodi relativi alla. La, secondo quanto ha riportato Il Sole 24 Ore, sarà convocata in settimana martedì o mercoledì. Resta viva l'ipotesi di obbligo vaccinale per il personale scolastico. Nel provvedimento anche l'introduzione del Green Pass per navi, treni e aerei a. Sembra escluso per il momento l'obbligo del certificato verde per il, ma alle Regioni è stato chiesto un piano dettagliato sul potenziamento dei mezzi pubblici: l’intenzione è di aumentare il numero delle corse, visto che l’80% della capienza non è sufficiente a garantire il distanziamento su metro e autobus.Nel frattempo, il governo si prepara ad affrontare anche il: mercoledì prossimo sarà presentato ilalle Regioni. Le due priorità restano le lezioni in presenza e adesione alla campagna vaccinale. Restano obbligatorie le mascherine, il cui utilizzo scongiurerà anche l’obbligo del distanziamento nelle aule. Per quel che riguarda l'per il personale scolastico, Palazzo Chigi sembra propenso ad attendere il 20 agosto prima di prevedere provvedimenti forti. Al momento, infatti, risulta immunizzato o in attesa di richiamo l’85% dei professori: per quella data si conta di arrivare a quota 90%.Resta aperta, infine, anche la possibilità di somministrare i vaccini anti Covid agli studenti nelle scuole. "Credo che all’interno dei nostri complessi scolastici bisogna prevederlo. Tra l’altro – ha dichiarato il sottosegretario alla Salute,– qualche anno fa nelle nostre scuole già si vaccinava e questo lo si potrebbe fare dal 30 di agosto al 15 settembre".