Il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari si muove in territorio positivo (+2,83%), corre Unieuro

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha aperto a quota 145.266,7, in aumento di 4.091,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 787, dopo aver esordito a quota 780.Tra ledi Milano, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,30%.Decolla, con un importante progresso del 2,13%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,21%.