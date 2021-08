Mercati positivi, Milano resta alla finestra

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,34%.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,188. L'è sostanzialmente stabile su 1.814,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,73%, scendendo fino a 71,19 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,57%.resta vicino alla parità(+0,16%), andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,7%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,95%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 25.352 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 27.885 punti, sui livelli della vigilia.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,78 miliardi di euro, in calo del 33,39%, rispetto ai 2,67 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,88 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,48 miliardi.Tra i 428 titoli trattati, 248 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 131 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 49 titoli.Tra idi Milano, in evidenza(+3,10%),(+2,29%),(+1,93%) e(+1,67%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,08%.scende dell'1,96%.Calo deciso per, che segna un -1,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,01%.di Milano,(+7,93%),(+5,90%),(+4,91%) e(+4,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,67%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,67%.Sensibili perdite per, in calo del 2,52%.In apnea, che arretra del 2,00%.