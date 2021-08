Milano marcia in positivo assieme ai mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che confermano la performance positiva evidenziata sin dall'inizio della giornata, in attesa di una partenza buona per Wall Street, sui segnali di forza che arrivano dall'economia. Il PMI manifatturiero è sceso a luglio , ma il settore conferma un sentiment positivo per i mesi a venire.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,189. Lieve calo dell', che scende a 1.808,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,37%) si attesta su 72,94 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +111 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,61%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,05%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,73%, eavanza dello 0,67%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,32%.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 3,02% dopo i risultati annunciati venerdì scorso Su di giri(+2,8%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,36%.Effervescente, con un progresso del 2,30%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,74%, nonostante la Casa di Maranello abbia presentati numeri molto positivi Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.del FTSE MidCap,(+5,20%),(+5,07%),(+5,00%) e(+3,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,86%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,87%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%.scende dell'1,40%.3,4 punti).