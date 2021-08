Notorious Pictures sigla partnership con Medusa Film

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato AIM Italia, ha siglato undestinati alla sala cinematografica.Questo sodalizio, avrà inizioe permetterà ad entrambe le aziende di unire la forza di due linee editoriali differenti e complementari al fine di proporre all’esercizio e al contempo al pubblico un’offerta cinematografica ampia e variegata che include i film di produzione italiana distribuiti da Medusa e i blockbuster internazionali presenti nella line up Notorious Pictures. Le attività di marketing e comunicazione saranno curate da Notorious Pictures.i, CEO & Chairman di Notorious Pictures, ha affermato "i l cambiamento avviato nel nostro settore dalla rivoluzione digitale e l’accelerazione degli ultimi anni impone capacità di adattamento, trasformazione e visione strategica"., AD di Medusa Film, ha aggiunto "in una fase in cui il cinema ha bisogno di alleanze e di partnership, crediamo che la collaborazione tra operatori contribuisca a far crescere il perimetro dell’industria cinematografica".