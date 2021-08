SECO corre dopo annuncio record ordini luglio

SECO

(Teleborsa) -annuncia di aver registrato il più alto valore di order intake mensile dalla propria nascita a luglio con un backlog acquisito di oltre 20 milioni di Euro.Derivanti interamente da crescita organica, il 37% dei nuovi ordini proviene da clienti basati negli USA, mentre i clienti EMEA contribuiscono per circa il 59% e l’APAC e gli Emerging Markets per il rimanente 4%.In questo importo è incluso l’ordine da 2,5 milioni ricevuto da Airtame. Inoltre, oltre 1 milione di euro di nuovo backlog (più del 5% del totale dei nuovi ordini) proviene dall’offerta Software-as-a-Service di SECO Mind.Il titolo SECO, grazie all'annuncio del solido andamento del business, mostra un guadagno del 3,93% a Piazza Affari. Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,267 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,952. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,582.