ASTM, traffico autostradale in ripresa (+22%)

ASTM

(Teleborsa) -chiude il primo semestre 2021 con ricavi totali pari a 1,1 miliardi di euro, un Ebitda di 317 milioni ed un Utile netto di 84 milioni.Il Traffico autostradale è in ripresa (+22%) rispetto al 2020, ma ancora sotto i livelli pre-Covid registrati nel 2019. I, conseguentemente, mostrano una crescita rispetto al 2020 (+30%) ma risultano ancora inferiori rispetto al 2019., ha commentato “anche se perdurano gli effetti delle misure restrittive dell’emergenza sanitaria. Abbiamo proseguito le nostre politiche di investimento sulla rete autostradale e di sviluppo di tecnologie innovative al fine di innalzare in continuo il livello di sicurezza e qualità dei servizi verso i nostri utenti. Inoltre, in linea con i nostri piani strategici, in questo semestre abbiamo consolidato SITAF a partire dal mese di aprile e abbiamo partecipato all’aumento di capitale per raggiungere il 51% della quota azionaria di EcoRodovias, che si conferma motore di crescita".