Borse europee e Piazza Affari proseguono in cauto rialzo

(Teleborsa) -Piazza Affarisi muovono all'insegna della cautela, confortate da una serie di risultato corporate positivi, ma frenate dall'intonazione più prudente delle borse asiatiche a causa dela diffusione della variante delta del Covid-19 e dell'invio di una nave militare tedesca nel Mare cinese.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,188. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,27%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,83%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%.piatta, che tiene la parità, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,31%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,71%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 25.365 punti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+3,73%)dopo i risultati boom del semestre, che cancellano la delusione per le immatricolazioni di luglio. Bene anche la controllante, che mostra un progresso dello 0,86%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,48%.Ben impostata, che cresce dello 0,84%.Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -1,83%.Debole, che registra un decremento dell'1,60%nonostante i solidi risultati del semestre. Il Leone ha anticipato l'arrivo del nuovo Piano il 15 dicembre.Vendite su, che soffre un calo dell'1,55%.Frena anche, che registra un ribasso dell'1,52%.di Milano,(+1,41%),(+1,20%),(+0,84%) e(+0,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,27%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,03%.