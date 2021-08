British Airways incrementi i voli con gli USA

(Teleborsa) -incrementa l’offerta di voli con gli. E' l’effetto della decisione assunta dal governo britannico che ha rimosso l’obbligo di quarantena per i passeggeri americani vaccinati in arrivo nel Regno Unito.La compagnia aerea ha registrato l’. Di conseguenza, i voli tra Londra Heathrow e l’aeroporto JFK di New York passano da 17 a 21 settimanali, dal 16 agosto da 7 a 10 i voli con Los Angeles e Chicago e dal 23 agosto il collegamento con Seattle sarà operato tutti i giorni, invece delle quattro frequenze settimanali, mentre diventeranno due i voli giornalieri con Los Angeles.