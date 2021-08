Buzzi Unicem, fatturato in aumento nel primo semestre

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2021, iconseguiti dasono risultati in avanzamento (+5,8% sul 2020) attestandosia 1.608,7 milioni di euro contro i 1.520,1 milioni del 2020, mentre ilè aumentato del 12,3%, passando da 313,9 a 352,5 milioni.L'è stato pari a 209,7 milioni, rispetto a 216,7 milioni nello stesso periodo del 2020.Laal 30 giugno 2021 ammonta a 108,8 milioni, in miglioramento di 132,8 milioni rispetto a 241,6 milioni del 31 dicembre 2020.Per l’intero esercizio 2021 previsto un margine operativo lordo ricorrente molto soddisfacente e probabilmente non superiore a quello del 2020.