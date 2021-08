Cairo Communication, torna l'utile nel semestre

Cairo Communication

(Teleborsa) - Nel primo semestre il Gruppocon ricavi consolidati lordi pari a 583,3 milioni, in crescita di 124,7 milioni rispetto al primo semestre 2020, un EBITDA pari a 0,7 milioni di Euro (11,6 milioni nel 2020), EBIT pari a 43,9 milioni (era negativo per 25,2 milioni nel 2020) ed un risultato netto pari a 24,5 milioni rispetto al rosso di 12,7 milioni del 2020.è pari a 30,3 milioni, con una riduzione di 32,9 milioni rispetto a fine 2020 e di 73,1 milioni rispetto al 30 giugno 2020 dopo aver distribuito dividendi per Euro 11,6 milioni a livello di Gruppo e assorbito gli effetti del consolidamento di m-dis che al 30 giugno 2021 presenta un indebitamento di 15,1 milioni anche per effetto dell’andamento stagionale del circolante.nei sei mesi ha conseguito un risultato netto positivo di 38,7 milioni e continuato a generare flussi di cassa positivi. I ricavi digitali rappresentano circa il 22% del totale e risulta del 42% l’incidenza della raccolta pubblicitaria sui mezzi on-line. Ilsi conferma primo quotidiano italiano in edicola, con una customer base digitale totale attiva pari a circa 336 mila abbonamenti.ha confermato gli elevati livelli di ascolto (3,49% sul totale giorno e 4,82% in prime time) ed è stata la sesta rete nazionale in prime time. Nel primo semestre 2021 la raccolta pubblicitaria sui canali La7 e La7d ha registrato una crescita del 17%.Il settore editorialeha realizzato nel primo semestre 2021 un margine operativo lordo (EBITDA) d 3,7 milioni, in crescita rispetto al 2020 (2,8 milioni).