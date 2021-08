Consob, nel semestre torna fiducia ma incertezza da variante Delta

(Teleborsa) - Nel corso delnei Paesi avanzati i progressi registrati nelle campagne di vaccinazione contro il Covid-19, l'allentamento delle misure di contenimento del contagio e le politiche economiche adottate per contrastare la crisi hanno contribuito a ripristinare unNel mese di, tuttavia, la diffusione di una, denominata, ha alimentato una, anche a fronte degli sviluppi relativi al completamento delE' quanto si legge nel Rapporto sulladel sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata, pubblicato daL'attività economica è prevista innel corso dell'anno, sebbene in misura eterogenea tra: nell'eurozona, la cui crescita si stima inferiore a quella globale, il PIL italiano dovrebbe ritornare ai livelli pre-crisi solo nel 2022, dopo Germania e Francia. Nel frattempo, sottolinea il rapporto, lache si aggiungono alle vulnerabilità preesistenti. E' aumentato, in particolare, ilLe politiche di bilancio domestiche a sostegno dell'economia hanno determinato un significativo peggioramento delle finanze pubbliche. Inoltre e' cresciuto il debito di famiglie e imprese. In Italia, il rapporto tra debito pubblico edovrebbe portarsi a finesu un livello significativamente maggiore alla media dell'Eurozona (rispettivamente 159% e 102%), mentre l'incidenza delsulsebbene ina fine 2020 rimane ampiamente al di sotto delladegli altriIl primo semestre dell'anno ha visto un r, sebbene con differenze significative tra aree geografiche e settori. Ilè ritornato sui, registrando un incremento di 14 punti percentuali, sebbene in una prospettiva di lungo periodo permanga su valori inferiori a quelli raggiunti nel 2007. A fronte della ripresa dei corsi azionari, nell'area euro emergono segnali di un possibile disallineamento tra le valutazioni di mercato e i valori fondamentali delle società quotate, meno pronunciato nel settore bancario rispetto a quello delle società non finanziarie. In Italia tale tendenza sembra più contenuta rispetto a quella stimata perQuanto allea fine 2020, ammontavano a oltrepari al 91% circa del Pil e a 2,5 volte la capitalizzazione complessiva di Mta e Aim Italia (rispettivamente 600 e 6 miliardi di euro). Il peso della liquidità ha registrato un tasso di variazione tendenziale al massimo storico dal 2015 (+7%), in linea con le dinamiche osservate nell'area euro. Tra il 2019 e il 2020 il tasso di risparmio lordo delle famiglie italiane, pur continuando a rimanere al di sotto della media dell'eurozona, ha sperimentato un forte incremento, dal 10% al 18%, che dovrebbe essere riassorbito solo in parte nell'anno in corso. Grazie anche alla dinamica delle quotazioni azionarie e obbligazionarie registrate nei mercati finanziari nel secondo e nel terzo trimestre 2020, lamantenendosi tuttavia al di sotto del dato di Germania e Francia. Dall'esame combinato della propensione al risparmio e dell'allocazione della ricchezza finanziaria tra liquidità e strumenti dei mercati dei capitali nel periodo 2015-2020, si evince che, rispetto alla media dell'eurozona, l'Italia si colloca in una posizione sub-ottimale, caratterizzata da una minore propensione al. Le negoziazioni degli investitori retail italiani su strumenti finanziari hanno registrato a partire dai primi mesi del 2020 un'attività più intensa rispetto all'anno precedente, in particolare su azioni e fondi comuni. Nel solo mese di marzomentre i mercati azionari sperimentavanoper effetto dell', gli acquisti netti di azioni si sono attestati a circa 3 miliardi di euro, a fronte di una media mensile di vendite nette pari, per ilrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente lenel primo semestre dell'anno, grazie all'ingresso nel mercato degli emittenti sovrani. In questo contesto,, con emissioni che a giugno risultano pari al 60% circa dell'aggregato globale; l'Italia, il cui contributo rimane inferiore a quello dei maggiori paesi europei, registra comunque una crescita molto elevata. L'Europa contribuisce in modo rilevante anche allo sviluppo del comparto dei fondi ESG: a marzo si contano circa 3.500 fondi europei, con un patrimonio complessivo superiore a 1.600 miliardi di euro (pari a oltre l'80% del dato globale). Analoga tendenza si osserva in Italia, dove alla fine del primo trimestre il numero di fondi ESG è pari a 1.210 (517 a fine 2020), mentre il patrimonio promosso ha raggiuntoIl report segnala anche che negli ultimi anni, è cresciuto in maniera significativa l'interesse verso lesoprattutto tra i più giovani, come mostrano i dati disponibili su numero e distribuzione per età degli utilizzatori a livello globale. In particolare, nel 2021 hanno registrato un rialzo rilevante le quotazioni dellee, tra queste, del Bitcoin, al quale è riferibile la maggiore quota di mercato in termini di capitalizzazione complessiva. Al pari di tutte le cripto valute, il, significativamente più elevata rispetto a quella delle opzioni di investimento tradizionali. Un'ulteriore criticità è legata alla modalità di scambio delle cripto valute e alle tecnologie sottostanti. Alcune stime per il 2019 quantificano l'impatto economico di frodi e attacchi informatici concernenti cripto attività in 4,5 miliardi di dollari, in netta crescita rispetto al biennio precedente. I dati disponibili relativi apiattaforme digitali dedicate a cripto attività evidenziano che meno di 30 possono ritenersi molto affidabili per la qualità delle informazioni pubblicate e solo 7 ottengono una valutazione molto positiva in termini di sicurezza cibernetica