"Eni for human rights", pubblicato il terzo rapporto dell'azienda sui diritti umani

(Teleborsa) -pubblica, il terzo rapporto dell'azienda che descrive il suo impegno per il rispetto dei diritti umani, fornendo informazioni trasparenti sull'approccio adottato, le sfide e le performance di Eni in materia. Il rapporto – sottolinea Eni in una nota – si ispira ai, il framework globale creato per prevenire, affrontare e porre rimedio agli impatti negativi sui diritti umani connessi alle attività di business. "In un momento storico caratterizzato dall'incertezza causata dalla pandemia di Covid-19 – commenta la società – è fondamentale avere un solido impegno sul rispetto dei diritti umani e rafforzare il supporto ai lavoratori e alle comunità che ospitano le attività di Eni".