Finecobank, utile e ricavi in crescita nel semestre

Finecobank

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con un, grazie al modello di business diversificato che ha consentito di riportare(+3%)."Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre dell’anno, che confermano un punto di svolta per la Banca e la sua capacità di crescere in tutti i contesti di mercato", ha commentato l'Ad Alessandro Foti, aggiungendo "i dati di raccolta evidenziano una forteaccelerazione del risparmio gestito, un trend che ci aspettiamo proseguirà nei prossimi anni, anche grazie al contributo sempre più consistente di Fineco Asset Management".I Total Financial Assets al 30 giugno 2021 si attestano a 101,4 miliardi, in crescita del 22,7% rispetto a giugno 2020.Nel primo semestre 2021 la raccolta è stata pari a 5,8 miliardi (+21,8% a/a). L’asset mix si è mostrato positivamente orientato verso il risparmio gestito, pari a 4 miliardi (+152% a/a). La raccolta amministrata si è attestata a 1,5 miliardi (-42,5% a/a), mentre la raccolta diretta è stata pari a 0,3 miliardi (-54,5% a/a).Al 30 giugno, Fineco Asset Management gestisce masse per 20,3 miliardi: 13,2 miliardi nella componente retail (+48,1% a/a) e 7,1 miliardi in quella istituzionale (+33,9% a/a).