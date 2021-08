Iren, risultati semestre in forte crescita grazie a modello multi-business

Iren

(Teleborsa) - Semestre in in crescita perche, grazie al contributo di tutte le aree di business e del consolidamento di I.Blu e Unieco, ha riportatorispetto agli 1,83 miliardi dello scorso anno. L'si attesta a 517 milioni di euro (+9,3%) edi euro (+45,6%).In particolare, il risultato ha beneficiato del miglioramento dello scenario energetico e dell'andamento climatico favorevole, che unitamente alle operazioni di ampliamento del perimetro di consolidamento, hanno consentito di assorbire gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 pari a 6 milioni di euro."I risultati raggiunti in questo primo semestre del 2021 evidenziano la solidità e la resilienza di un Gruppo basato sulla territorialità e sul modello multi-business, in cui tutti i settori nei quali è attivo apportano una marginalità positiva. Tali caratteristiche, congiuntamente con l’incrementato livello di investimenti, sono state alla base della velocità di ripresa e della capacità di procedere verso gli obiettivi prefissati. Impegni, che verranno resi ancora più sfidanti nel Piano Industriale che presenteremo a novembre 2021", ha commentato, Amministratore Delegato del Gruppo anticipando un miglioramento della guidance 2021.Il Presidente di Irenha parlato di "solidità del percorso di crescita interna ed esterna" e ricordato il contributo dato dalle acquisizioni di I.Blu e Unieco, che "hanno consentito di ampliare il perimetro operativo e sviluppare nuove filiere di business, confermando la forte attenzione di Iren verso l’economia circolare attraverso la costante ricerca dell’innovazione applicata a processi e servizi".è rimasto sostanzialmente invariato grazie alla robusta generazione di cassa, in grado di far fronte ai 279 milioni di euro di investimenti realizzati dal Gruppo nel semestre, in incremento del 9,8% e ai circa 150 milioni di euro di dividendi pagati.