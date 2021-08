Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street come anticipato dall'andamento tonico dei future sugli indici statunitensi. Sul sentiment degli investitori continua a prevalere l'ottimismo per la ripresa economica grazie ai risultati societari. L'attenzione degli addetti ai lavori è concentrata sul dato chiave della disoccupazione americana, in calendario venerdì.L'agenda macro di oggi prevede la pubblicazione soltanto del dato sugli ordinativi industriali.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,25% a 34.926 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.396 punti. Senza direzione il(+0,13%); poco sopra la parità l'(+0,23%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,43%) e(+0,42%).Tra i(+1,18%),(+0,99%),(+0,58%) e(+0,54%).(+1,70%),(+1,67%),(+1,60%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,37%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,89%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,65%.In caduta libera, che affonda del 2,52%.