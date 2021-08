PIL, UPB ottimista: crescita in 2021 può sfiorare 6%. Recupero livelli pre-Covid in 2022

(Teleborsa) - Nel 2021 lapotrebbe risultare largamente superiore alle previsioni di qualche mese fa arrivando a sfiorare. Questa la stima contenuta nellache sottolinea come nelle aree piu` sviluppate, prime fra tutte Stati Uniti e Europa, grazie alla disponibilità di vaccini, nel secondo trimestre dell'anno, la crescita sia risultata piu` forte delle attese con Paesi come l'Italia – che avevano registrato un calo di attivita` di portata piu` ampia – che ora stanno riguadagnando terreno piu` rapidamente del previsto.Il ritmo di crescita dell'economia italiana – sottolinea l'Upb – e` risultato piu` marcato di quello dell'area dell'euro (2,0 per cento), consentendo quindi una sostanziale convergenza del nostro paese con le altre maggiori economie continentali sul gap rispetto i livelli precedenti all'emergenza sanitari, con unDopo il forte incremento congiunturale del secondo trimestre, l'attivita` economica, secondo i modelli di previsione di breve periodo dell'Upb, continuerebbe a espandersi nel terzo trimestre, sebbene con un rallentamento la cui entita` dipendera` molto dalla recrudescenza pandemica in corso. Nel complessol'attivita` produttiva verrebbe sostenuta dalla domanda interna, che beneficia ancora di una politica di bilancio espansiva. Nelma continuerebbe a essere sospinto dalle misure finanziate con il bilancio pubblico e con i fondi europei del. Sulla base di stime effettuate dall'Upb, ilentro l'anno prossimo. L'economia italiana si riporterebbe, così, su valori prossimi a quelli registrati prima della pandemia nella prima meta` del 2022.ll quadro dell'Upb – piu` ottimistico rispetto alle stime degli altri previsori, finalizzate prima della diffusione dei dati sul PIL del secondo trimestre – assume che "la ripresa dei contagi in atto non sia tale da richiedere rilevanti restrizioni nell'orizzonte di previsione, in quanto l'accelerazione della campagna vaccinale limiterebbe i sovraccarichi sulle strutture ospedaliere. Le proiezioni incorporano inoltre il completo utilizzo dei fondi europei e la piena attuazione degli interventi formulati nel PNRR". Per quanto attiene alla politica monetaria, si sconta la prosecuzione di condizioni espansive nell'area dell'euro, con un rialzo contenuto dei rendimenti del debito sovrano e limitati rischi di liquidita` e insolvenza per imprese e famiglie. Alla luce della forte incertezza sull'evoluzione della pandemia, in Italia e all'estero, il quadro previsto dall'Upb resta, tuttavia, caratterizzato daDal lato della domanda la crescita – si legge nell'analisi dell'Upb – e` stata alimentata sia dalle esportazioni nette sia, plausibilmente in maggiore misura, dalla spesa nazionale (al lordo delle scorte). Dopo il calo congiunturale nei primi tre mesi di quest'anno (-1,2 per cento), i consumi delle famiglie hanno mostrato segnali di ripresa in concomitanza con l'allentamento delle restrizioni che ha favorito le componenti che piu` si erano ridotte nel 2020. Sulla base di elaborazioni Upb la dinamica congiunturale dell'indicatore destagionalizzato dei consumi (in volume) di Confcommercio sarebbe stata di circa due punti percentuali; indicazioni di crescita, sebbene limitate ai mesi di aprile-maggio, giungono anche dalle vendite al dettaglio. Le opinioni dei consumatori sono progressivamente migliorate in corso d'anno: le indagini piu` recenti, riferite a luglio, mostrano un ulteriore progresso dell’indice sulla fiducia delle famiglie (116,6, rispetto al 115,1 di giugno). In tale scenario, secondo l'Upb, l'elevato stock di risparmio accumulato a partire dall'insorgere dell'emergenza sanitaria potra` sostenere la domanda delle famiglie anche se la recrudescenza della pandemia in corso potrebbe differire la ripresa delle spese private.Nel primo trimestre – rileva l'Upb – l'input di lavoro è risultato in leggera diminuzione; il numero delle persone occupate in accentuata contrazione (-1,1%, -243mila persone in base ai dati trimestrali forze di lavoro), determinata dalla flessione dell'occupazione alle dipendenze permanente e degli autonomi; in controtendenza, l'occupazione a termine con +0,6%. Il numero di persone in cerca di occupazione ha ripreso ad aumentare nel trimestre iniziale di quest'anno (4,1% congiunturale, oltre 100mila unità) e tuttavia è aumentato il numero di inattivi. Proseguendo una tendenza in atto dal terzo trimestre 2020, il tasso di disoccupazione è cresciuto (al 10,4%) per effetto di un calo dell'occupazione ben superiore a quello delle forze di lavoro. Tale evoluzione, per l'Upb, "rifletterebbe un'estrema gradualità del processo di aggiustamento del mercato del lavoro, contrassegnato da un ampio grado di sotto-utilizzo del fattore lavoro (circa un quarto della forza lavoro estesa sulla base dei dati Eurostat), soprattutto tra le persone disponibili a lavorare ma non in cerca di lavoro". Le migliori prospettive sulla domanda di lavoro e i vincoli meno stringenti alla mobilità hanno favorito nel secondo trimestre la flessione della disoccupazione e il calo dell'inattività. Il tasso di disoccupazione è previsto al 10,3% quest'anno e al 9,9% nel 2022.