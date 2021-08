Webuild completa posizionamento tre ponti su tratta ferroviaria Napoli-Cancello

Webuild

(Teleborsa) -le operazioni di realizzazione deilla linea AV/AC Napoli-Bari, commissionata da(Gruppo FS Italiane). Sono state infatti completate le operazioni per il terzo ed ultimo dei ponti ferroviari in acciaio ad arco, nel. L'ultimo ponte posizionato, analogamente ai primi due, ha un peso di 2.500 tonnellate ed è lungo circa 80 metri con un’altezza di 21 metri. Il ponte è stato assemblato e posizionato con soluzioni ingegneristiche all’avanguardia.La linea ferroviariaper il potenziamento di trasporto verso il Sud Italia: una volta ultimata dimezzerà quasi i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari, rendendo più vicini il Nord e il Sud dell’Italia.In più, l'opera sta già avendo: per la realizzazione delle sole tratte Napoli-Cancello e Apice-Hirpinia, oggi in costruzione, sono attualmente impiegate circa 2.400 persone, incluso l’indotto legato ad una lunga filiera di fornitori diretti, che si compone ad oggi di oltre 400 aziende italiane, di cui circa 190 del Sud Italia.