Borse europee toniche dietro Wall Street

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dopo la buona performance di Wall Street la vigilia.Sullo sfondo tuttavia restano le preoccupazioni legate alla diffusione della variante Delta che sta prendendo piede anche in Cina.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,185. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.811,8 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 70,63 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,67%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,30%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,51%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 25.442 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 27.966 punti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 2,23%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,41%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,37%.In luce, con un ampio progresso dell'1,31%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,06%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%.Tentenna, che cede lo 0,72%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%.Tra i(+9,28%),(+2,22%),(+1,58%) e(+1,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,68%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,07%.