Comer Industries chiude primo semestre in forte crescita

Comer Industries

(Teleborsa) -ha chiuso nil primo semestre cn undi euro (+51,3% rispetto ai 191,6 milioni del primo semestre 2020). L'EBITDA adjusted si attesta a 40,7 milioni di euro(+83,4%) e l'EBIT a 31,3 milioni di euro. Il periodo chiude con undi euro, più che raddoppiato rispetto agli li 8,8 milioni dell'anno precedente.Iloperativo del primo semestre positivo per 19,2 milioni di euro, mentre laadjusted è in miglioramento di circa 8,6 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2020, pari a 27,1 milioni. Le disponibilità liquide nette consolidate al 30 giugno ammontano a 35,6 milioni di euro.Il Presidente e Adha espresso "grande soddisfazione per gli ottimi risultati, che evidenziano importanti incrementi sia in termini di volumi che di redditività". “Il primo semestre del 2021 - ha aggiunto - sarà ricordato anche per l’attività che ha portato all’accordo per l’acquisizione della tedesca Walterscheid Powertrain Group, siglato nelle scorse settimane. Un’operazione riconosciuta da più parti come esempio di un tessuto industriale e imprenditoriale costantemente volto allo sviluppo".