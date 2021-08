Covid: nelle ultime 24 ore 6.596 nuovi positivi e 21 morti. Il tasso di positività sale al 3%

(Teleborsa) - Sale aindividuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 4.845) e scendono a(ieri 27). I contagi sono stati registrati sulla base di(ieri 209.719). Dati che determinano un(ieri 2,3%). Questo il quadro che emerge dalSono, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 14 (ieri erano 26). I(ieri 2.196), 113 in più rispetto a ieri.A livello regionale la, seguita dalla(+806 casi, tasso del 2%, dal(+779 casi, tasso 2%) e dalla(+765 casi, tasso 5,3%).Dato determinante sulla base dei nuovi criteri, ilda parte dei pazienti affetti da Covid a livello nazionale – secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che confronta i dati del 3 agosto rispetto a quelli del 2 – resta fermo alcon, indicata come uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni. Resta, tuttavia, sotto osservazione laferma sul valore limite del 10%. Seguono Liguria (6%), Lazio (5%), Toscana (4%), Sicilia (4%, con il -1%), Puglia (3%, con +1%), Emilia Romagna (3%), Calabria (3%), Molise (3%), Campania (2%), Friuli Venezia Giulia (2%), Lombardia (2%), Umbria (2%), Veneto (2%), Marche (2%, con -1%), Bolzano (2%, con -1%), Abruzzo (1%), Basilicata (1%), Trento (1%), Piemonte (1%), Valle d'Aosta (0%). Resta stabile ala livello nazionale, l', ma 4 regioni vedono un aumento giornaliero dell'1%, ovvero Friuli Venezia Giulia (che sale a quota 2%), Lazio (che sale al 6%), Lombardia (sale al 4%), Puglia (che arriva al 3%); mentre l'Umbria segna il -1%. Nessuna regione supera la soglia di saturazione del 15%, indicata come uno dei nuovi parametri principali per l'introduzione delle maggiori restrizioni. Nel dettaglio la Sicilia guida la classifica con un tasso di occupazione dell'11%, seguita da Calabria (9%); Basilicata, Calabria, Campania e Lazio (6%); Sardegna (5%), Lombardia, Emilia Romagna e Valle d'Aosta (4%). Sotto il 4% le altre regioni.