Eurozona in crescita al tasso più rapido da giugno 2006

(Teleborsa) - L'attività economica dell'Eurozona è aumentata al tasso più veloce in poco più di 15 anni durante il mese di luglio, con unaaccompagnata da un'espansioneLo rileva Markit secondo cui una volta conteggiati i fattori stagionali, l’Indice IHS PMI della Produzione Composita dell’Eurozona è salito a 60,2 punti, leggermente al di sotto della stima "flash" preliminare di 60,6, ma ancora superiore al record su 15 anni di giugno di 59,5. Questo è stato il, la più lunga sequenza ininterrotta dall'inizio della pandemia lo scorso anno.In testa all'ampia accelerazione della crescita della produzione c’è il terziario, la cui l'attività è aumentata al ritmo più veloce da metà 2006. Anche se la produzione manifatturiera è aumentata al ritmo più debole degli ultimi cinque mesi, l'espansione è stata considerevole e ha di nuovo superato quella del settore dei servizi. Tra le quattro maggiori economie dell'eurozona, l'aumento più rapido è stato quello della, dove ancora una volta il tasso di espansione è accelerato fino a un livello record. In, la crescitadell'attività del settore privato è balzata al valore più alto in tre anni e mezzo, mentre lae lahanno registrato aumenti più lievi.L’dell’Eurozona ha continuato a salire ulteriormente oltre la soglia di 50, secondo gli ultimi dati, indicando un'accelerazione della crescita della produzione dei servizi. Con il 59,8 di luglio, rispetto al precedente 58,3,quello di luglio è stato il valore la più alta da giugno 2006 e indicativa di un forte tasso di crescita dell'attività. Delle quattro maggiori economie della zona euro, laè stata quella che ha registrato la crescita più forte e l'la più debole.. L'allentamento delle restrizioni e ulteriori progressi nelle vaccinazioni stanno stimolando la domanda per un'ampia varietà di attività, specialmente nel settore del turismo, dei viaggi e dell'ospitalità. Tuttavia - commenta- non è solo il settore dei consumi che sta fiorendo, infatti anche i fornitori di servizi commerciali e finanziari stanno osservando una forte crescita, mentre aumentano le speranze di una generale ripresa economica.spiega Williamsonriducendo in alcuni casi l’attività e sollevando preoccupazioni sulla possibilità che le restrizioni vengano nuovamente inasprite, presentando une suggerendo che la crescita potrebbe iniziare a rallentareman mano che ci avviciniamo all'autunno".