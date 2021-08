Eventi e scadenze del 4 agosto 2021

Aedes

(Teleborsa) -Mid&Small Summer Conference - La Mid&Small Summer Conference è organizzata da Virgilio IR per mettere in contatto gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri. L'evento si terrà in modalità virtualeItalia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoG20 - 4° Digital Economy Task Force MeetingBanca d'Italia - Ita-coinG20 - 3° Academics informal gathering- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Esame della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione al Mid & Small Virtual Summer Conference- Appuntamento: Web Conference per la presentazione dei risultati del primo semestre 2021. Interviene l’Amministratore Delegato Diego Nardin- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Poste Italiane alla comunità finanziaria- Risultati di periodo