Green Pass, domani cabina di regia e CdM: si fa spazio l'obbligo per il personale scolastico

(Teleborsa) - Sono attesi per domani lae ilche dovrebbero decidere in merito ad una prima estensione dell'obbligo delper. Secondo le ipotesi che circolano nelle ultime ore all'interno di alcune forze di maggioranza potrebbe arrivare addirittura già domani il via libera del governo per l'obbligo del certificato verde per il. Non saranno discusse per il momento invece le norme sul certificato nei luoghi di lavoro. In particolare, per il personale scolastico, una delle opzioni al vaglio della maggioranza sarebbe proprio quella di introdurre l'obbligo del pass anche considerando l'incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già altissima (85% circa). Sono invece quattro leche registrano un numero consistente di scettici del vaccino tra i professori (Sicilia, Liguria, Sardegna e Calabria). Resta in campo, ma è meno probabile, l'ipotesi di intraprendere percorsi specifici con misure ad hoc, come la, laddove il numero di immunizzazioni fosse ancora basso.. Il documento dovrebbe essere discusso dai governatori domani in una riunione straordinaria della Stato-Regioni. La priorità del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e del governo è di ripartire con le, seguendo la linea dettata dal Comitato Tecnico Scientifico nel suo ultimo parere fornito al dicastero. Da questo punto di vista sarà anche determinante l'aumento del numero delle corse del, visto che l'80% della capienza non è sufficiente a garantire distanziamento su metro e autobus.Tra le forze politiche era anche spuntata l'ipotesi di allargare la platea di persone per le quali il 'lasciapassare' dovrebbe diventare tassativo. Sembra però per il momento accantonata l'idea di rendere obbligatorio il Green Pass perdelle, categorie per le quali ne è prevista l'esibizione. La prima difficoltà sarebbe stata però sui tempi: da venerdì prossimo il pass sarà già necessario per l'accesso a spettacoli, cinema, centri termali, piscine, palestre e ristoranti al chiuso e anche nel caso di consumazione ai tavoli che si trovano all'interno dei bar.