Il comparto italiano auto e ricambi viaggia molto alto (+1,60%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,60%, dopo la chiusura di ieri a quota 310.367,8.L'intanto guadagna l'1,00%, dopo un inizio di seduta a quota 612.Tra le azioni italiane adell'indice automotive, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,78%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,57%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,16%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,96%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,87%.