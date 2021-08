L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,12%), giornata euforica per Be Shaping the Future

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Rialzo per il, che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 140.646,3, in aumento di 1.559,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 911, dopo aver avviato la seduta a 913.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,14%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,16%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 6,21%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 5,32%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,59%.