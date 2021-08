Seduta euforica per l'indice dei beni personali italiano (+6,64%), seduta effervescente per MARR

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Ftse MidCap

MARR

FILA

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 108.912,9, in accelerazione del 6,64% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 1.538, dopo che in principio di giornata era a quota 1.528.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,19%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,56%.