Seduta vivace per le Borse europee e per la Borsa di Milano

(Teleborsa) -, a dispetto dell'intonazione debole dei mercati americani. Focus ancora sui risultati delle società quotate, nel pieno della stagione delle semestrali.Lieve calo dell', che scende a quota 1,184. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.809,1 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 70,25 dollari per barile, in netto calo del 3,20%.Sulla parità lo, che rimane a quota +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.in luce, con un ampio progresso dello 0,88%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,26%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,33%.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,53%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.017 punti. Poco sopra la parità il(+0,25%); sulla stessa tendenza, positivo il(+0,95%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,69 miliardi di euro, in calo di 532,8 milioni di euro, rispetto ai 2,23 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,42 miliardi di azioni, rispetto ai 0,47 miliardi precedenti.Su 419 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 165 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 219. Invariate le rimanenti 35 azioni.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,29%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,29%.Su di giri(+2,26%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,15%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,56%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,31%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,22%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,10%.Al Top tra le azioni italiane a(+13,72%),(+3,55%),(+3,14%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,68%.In caduta libera, che affonda del 2,27%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,18 punti percentuali.