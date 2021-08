Stellantis estende rialzo su trimestrale e outlook

Stellantis

FTSE MIB

casa automobilistica italo-francese-statunitense

Stellantis

(Teleborsa) - Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,79% estendendo il rally della vigilia grazie alla trimestrale e all'outook incoraggiante.Il Gruppo nato dalla fusione FCA e Peugeot ha chiuso il primo semestre con: ricavi netti pro forma di 75,3 miliardi, in crescita del 46%, ed un risultato operativo rettificato pro form di 8,6 miliardi, con un margine dell'11,4%; margine record per il Nord America al 16,1%.a circa il 10% di margine del risultato, assumendo che non vi siano altri impatti dalla carenza di semiconduttori né ulteriori lockdown in USA ed Europa.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,53 Euro e primo supporto individuato a 17,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 17,91.