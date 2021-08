Anima, raccolta netta da inizio raggiunge 1,5 miliardi

Anima

(Teleborsa) - La raccolta netta di risparmio gestito del Grupponel mese di luglio 2021 è stata positiva per 462 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per 1,5 miliardi di euro.A fine luglio lecomplessivamente dal Gruppo superano per la prima volta i 200 miliardi di euro, in incremento di circa 15 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente., spinta nel mese in modo sostanzialmente uniforme da entrambe le componenti retail ed istituzionale; le masse gestite hanno superato per la prima volta nella storia del Gruppo il traguardo dei 200 miliardi di euro, anche grazie a una performance robusta dei nostri prodotti gestiti”, ha commentato