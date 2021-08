Banca Generali, raccolta netta da inizio anno raggiunge 4,5 miliardi

Banca Generali

(Teleborsa) - Nel mese di luglio i flussi di nuova raccolta disi sono attestati a 695 milioni di euro (+32% a/a) portando il valore cumulato da inizio anno a 4,5 miliardi (+34% a/a).La crescita si è caratterizzata non solo per i volumi importanti, ma anche per la qualità della sua composizione. Le soluzioni gestite hanno rappresentato infatti il 66% dei flussi totali sia a livello mensile con 457 milioni (+51% a/a), sia da inizio anno con 2,95 miliardi (+94% a/a).A livello di, si è distinto ancora una volta il risultato della SICAV di casa LUX IM, che a fine luglio ha potenziato l’offerta con un’ampia gamma di nuove strategie. La raccolta si è attestata a 143 milioni nel mese (850 milioni da inizio anno), dando un forte impulso all’aumento dell’intero comparto fondi/Sicav retail (271 milioni nel mese, 1,7 miliardi da inizio anno).(129 milioni nel mese, 836 milioni da inizio anno) sono diventate la soluzione di riferimento in ambito assicurativo visto l’attuale contesto dei mercati obbligazionari.L’afflusso diderivante principalmente dall’acquisizione di nuova clientela è pari a 190 milioni nel mese e 1,3 miliardi da inizio anno. Le masse in Consulenza Evoluta si sono attestate a 6,9 miliardi (+30% a/a).e l’impegno dei nostri Consulenti nell’affiancare le famiglie nelle scelte di diversificazione e protezione patrimoniale - ha commentato l’-. L’ampliamento della gamma della Sicav Lux IM varato afine mese è un importante passo verso un ulteriore rafforzamento delle strategie tematiche e ESG che rappresentano sempre più un fattore distintivo apprezzato dalla nostra clientela. Il livello di raccolta realizzato rappresenta una prova tangibile della qualità dei consulenti esistenti e dell’alto profilo dei nuovi reclutati che si confermano un elemento di eccellenza per la Banca e il settore. L’interesse che tanti nuovi clienti e consulenti dimostrano nei confronti della nostra realtà ci porta a”.