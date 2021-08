Banca Ifis, Geertman: "Risultati incoraggianti. Confermano solidità modello di business"

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha chiuso il: un utile netto d 48,3 milioni nel primo semestre ) enetti per 155 milioni, ile significativamente al di sopra delle previsioni di budget.(151 milioni) si registrano, che confermano la capacità della Banca di generare ricavi sostenibili e la solidità del modello di business. I risultati sono stati così commentati dall'Amministratore delegato Frederik Geertman durante la conference call.Il numero uno di Banca Ifis ha citato anche il datodi euro, superiori alle stime, che si confrontano con i 52 milioni del secondo trimestre 2020 ed i 67 milioni del secondo trimestre 2019. Un risultato che è frutto anche delle azioni volte ad "aumentare la produttività del servicing e ridurre i tempi del recupero su esposizioni più incerte".L'Ad ha fatto confermato chedi Banca Ifis, che definisce una, perché consente di rendere la banca più efficiente. La piattaforma, dedicata alle imprese e, dal mese di luglio, aperta anche ai primi clienti factoring - ha spiegato - introduce un processo totalmente digitale, riducendo i tempi di approvazione ed aumentando le economie di scala secondo un modello di business omnicanale.A proposito della, Geertman a segnalato che la Banca sta beneficiando del contesto macroeconomico in fase di miglioramento e, assumendo che non vi siano nuovi shock e che questo processo di ripresa prosegua in Italia e nel resto d'Europa, si attendono ricavi nel range di 540-560 milioni ed utili netti tra 80 e 90 milioni.In arrivo il nuovoche sarà presentato fra iled il primo trimestre 2022. La strategia della Banca - ha spiegato - rimarrà focalizzata sul core business, su digitalizzazione, contenimento dei costi ed efficiente allocazione del capitale.L'Ad ha parlato anche delle, indicando che ile che la banca dispone dipari a 233 milioni, rappresentate da garanzie statali, immobili e beni concessi in leasing (auto e tecnologia). Geertman ha affermato "ci aspettiamo una quota contenuta di default pari a meno del 10%".Rispetto aii, Banca Ifis ha riportato un CET1 ratio all’11,44% (-0.33% rispetto al primo trimestre 2021), senza tener conto degli utili generati nel primo semestre. L'Ad ha indicato che,, in linea con il target dell’11%-12%.A proposito de, Geertman ha indicato che ilsoggetto alle condizioni sospensive dell'assemblea, potrebbe ottimizzare i requisiti patrimoniali, eliminando le conseguenze derivanti dal consolidamento regolamentare di Banca Ifis in La Scogliera S.p.A.