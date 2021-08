Bank of England lascia fermi i tassi, voto unanime

(Teleborsa) - Laha deciso all'unanimità di, confermando anche il target del piano di acquisti di titoli di stato, al valore di 875 miliardi di sterline.Il, mentre per il Quantitative Easing sette su otto membri hanno votato per lasciarlo invariato, un membro contrario.La BoE prevede un ulteriore aumento dell'inflazione nei prossimi mesi, dopo che i prezzi a giugno hanno superato l'obiettivo fissato al 2%, ma l'istituto centrale ha ribadito che il rialzo sarà temporaneo.Il prossimo meeting della Bank of England è previsto il 23 settembre.