BCE, tassi bassi fino a inflazione stabile al 2%

(Teleborsa) - L'economia dell'area euro procede verso una forte crescita nel terzo trimestre, sostenuta soprattutto dall'allentamento delle restrizioni. Lo rileva lanel suo bollettino economico mensile prevedendo che l'attività economica torni al livello pre-crisi nel primo trimestre del 2022. La banca di Francoforte avverte tuttavia che "prima che i danni economici causati dalla pandemia siano ripianati".I tassi d'interesse della BCE "rimarranno su livelli pari o inferiori a quelli attuali" finche' la banca centrale non riterrà che "i progressi conseguiti dall'inflazione di fondo saranno sufficientemente avanzati da essere coerenti con la stabilizzazione dell'inflazione al 2 per cento nel medio periodo" - scrive ancora l'Eurotower - ricordando che il Consiglio direttivo "ritiene avviata la ripresa dell'economia dell'area dell'euro, masu di essa, soprattutto a causa dellache costituisce una fonte di crescente incertezza"."E' necessario preservare condizioni di finanziamento favorevoli per tutti i settori economici durante il periodo della pandemia" - sostiene la BCE - confermando che nel trimestre in corso "gli acquisti nel quadro del programma di acquisto per l'emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, PEPP) saranno condotti a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi dell'anno".